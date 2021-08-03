Руководство Адыгеи и НАО «Красная поляна» не допускают общественность к обсуждению проекта возведения экокурорта «Лагонаки»

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3 августа 2021, 11:20 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Редакция газеты «Аргументы недели» получила письмо представителей общественной инициативной группы Алексея Гайворонского и Сергея Строгонова, в котором речь идёт о необходимости защитить часть территории Кавказского биосферного заповедника Лагонаки от возведения там горнолыжного курорта. По информации вышеуказанных лиц петицию по защите этой заповедной особо охраняемой территории подписало 47 тыс. человек. Кроме того сообщается, что 5 августа НАО «Красная поляна» - заказчик проекта возведения вышеуказанного горнолыжного курорта, собирается провести презентацию проекта в районе КПП «Лагонаки» на смотровой площадке «Утюг» в ресторане «Плато», на которой будут собраны представители общественности для утверждения данного проекта. Активисты, выступающие против возведения горнолыжного курорта, заявляют, что их под различными предлогами не допускают на эту презентацию (встречу с общественностью).

Стоит признать, что история, связанная с возведением горнолыжного экокурорта «Лагонаки» уже получила широкую огласку. Инициативная группа направила открытое письмо президенту России Владимиру Путину в котором указывается, что выделение по распоряжению от 6 марта 2021 года правительства РФ № 561-р из основной территории заповедника огромного участка, в который вошла вся высокогорная часть Лагонакского нагорья площадью более 17 тыс. гектаров, включая уникальный Фишт-Оштенский массив – не прошло государственной экологической экспертизы и широкого общественного обсуждения. Письмо на 1 августа 2021 года было подписано более чем 150 учёными. Эту скандальную ситуацию освещали многие российские СМИ, в том числе -Коммерсантъ (15 марта, 4 июня 2021 года), РБК (17 февраля 2020 года) и другие.

Кстати администрация Республики Адыгея (РА) выпустила статью, в которой указано, что экокурорт «Лагонаки» будет создан за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На призывы общественности руководство РА никак не реагирует. Но, инициативная группа указывает, что на самом деле это не так. «Российская Газета» 6 июня 2021 года сообщила, что на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге было подписано директором НАО «Красная поляна» Андреем Круковским и главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым соглашение о создании горнолыжного экокурорта «Лагонаки».

Общественность считает, что имеет право присутствовать на презентации мастер-плана по созданию курорта и высказать своё мнение о недопустимости его возведения. Ну что ж, люди в том числе заслуженные, посвятившие свою жизнь науке на благо России, имеют право на свободу слова и должны быть выслушаны. Тем более, что сам директор НАО «Красная поляна» Андрей Круковский заявил: «Реализация проекта будет вестись в тесном взаимодействии с дирекцией Кавказского заповедника и общественностью». Кстати, в плане презентации сказано: «В числе прочих вопросов на совещании запланировано обсуждение предварительной версии мастер-плана с экспертным сообществом с целью внесения в него корректировок для минимизации негативного воздействия на окружающую среду». Понятно, что руководство заказчика стремится пригласить на мероприятие только тех экспертов, которые комплементарно относятся к планам возведения экокурорта.

К тому же, есть сомнение в том, что ЮНЕСКО вообще было поставлено в известность о планах по созданию горнолыжного сайта на территории охраняемого биосферного заповедника.

Эксперты указывают: «Лагонакское нагорье, включая Фишт-Оштенский горный массив, является уникальным природным комплексом, характеризуется чрезвычайно высоким ландшафтным и биологическим разнообразием и по многим показателям не имеет аналогов в России. Это самая западная высокогорная часть Главного Кавказского хребта, которая представляет собой орографически обособленную горную систему, расположенную в междуречье рек Белая и Пшеха». Не только этим они мотивируют невозможность создания экокурорта «Лагонаки».

По их мнению: «Для Лагонакского нагорья, лежащего в зоне возможных сильных землетрясений, обычны экзодинамические процессы значительной силы. Следы стихийных явлений природы запечатлены в разных районах этого горного массива: на западных склонах гор Фишт и Пшеха–Су, вдоль которых протягивается мощнейший многокилометровый шлейф обвальных отложений, на южном склоне горы Оштен, который покрыт крупноглыбовым завалом обрушившейся части горы после сильного землетрясения конца 19 века. Совсем недавно в 2011–2012 годы произошло сложное смещение склонов горы Гузерипль». К этим доводам всё же стоит прислушаться и строго учесть их, чтобы в будущем избежать человеческих жертв. Транспарентность планов по возведению столь чувствительных объектов для экологии России, как экокурорт «Лагонаки» и привлечение к обсуждению этого проекта общественности, в первую очередь квалифицированных экспертов, жизненно необходимы. Заказчик и администрация Адыгеи просто обязаны организовать широкое обсуждение проекта, привлечь к этому как можно больше специалистов. Нежелание идти вышеизложенным путем руководства НАО «Красная поляна» и РА, может в будущем обернуться против них.

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