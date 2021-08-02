Гренландия потеряла сто млрд тонн льда за этот сезон таяния

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2 августа 2021, 14:25

Фото: Соцсети

Во вторник Гренландия потеряла ещё 8,5 млрд тонн льда. Столько же – в четверг. За этот сезон таяния (он длится с июня по август) остров уменьшился на 100 млрд тонн льда. Об этом сообщает «ШЭР».

«Это очень высокий уровень таяния, и это, вероятно, изменит лицо Гренландии, потому что это будет очень сильным драйвером для ускорения будущего таяния и, следовательно, повышения уровня моря»,- сказал Марко Тедеско, эксперт по ледникам в Колумбийском университете и адъюнкт-ученый в НАСА.

Политическая реакция на происходящее отсутствует, хотя лёд сейчас тает быстрее всего за последние 12 тысяч лет. Если растает весь, то уровень мирового океана поднимется на 6 метров.

Эта скорость потери льда, которая увеличивается по мере повышения температуры, изменяет океанские течения, изменяет морские экосистемы и создает прямую угрозу для низменных прибрежных городов мира, которые рискуют быть затопленными наводнениями. Исследовательская работа 2019 года показала, что ледяной щит Гренландии может добавить что-то от 5 до 33 см к глобальному уровню моря к концу века. Мир находится на пути к «среднему и верхнему концу этого», — сказал Брэд Липовски, гляциолог из Вашингтонского университета.

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