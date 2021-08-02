«Зеленые» итоги недели: Россия закупила сотни обезьян для испытаний вакцины «КовиВак»

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2 августа 2021, 12:49 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

С 1 августа вступили в силу поправки к закону «Об охоте и о животном мире», которые позволят убивать краснокнижных животных. В Волгограде началась информационная атака на защитников Волго-Ахтубинской поймы. В 2021 году в России потратили 435,2 миллиона рублей на лабораторных животных. Под Азовским морем добыли первую партию пресной воды.

С 1 августа в Российской Федерации вступают в силу поправки к законам «О животном мире» и «Об охоте», которые коснутся в первую очередь исчезающих видов животных. Разрешение охоты по времени и допустимому оружию, видам животных, предназначенных для убийства, даётся на откуп местных властей при согласовании с Минприроды РФ. Эксперты уверены, что это расширяет поле для коррупции. По мнению экологов, охотники основательно засели в Госдуме и продолжают свою убийственную политику. Отмечается резкое сокращение ареала обитания диких животных и птиц в России. Зачастую чиновники и депутаты охотятся с грубым нарушением уже существующих, далеко не совершенных правил. Похоже именно это препятствие решили обойти с помощью новых поправок. Возможно даже понятие «сезон охоты» будет размыто окончательно. И власть имущие, а также те, кто может заплатить немалые деньги за убийство животных получат возможность уничтожать диких зверей и птиц в любое время. Примеров тому уже сейчас немало. Страну облетела скандальная информация о садистском убийстве волков в Курганской области бизнесменом и депутатом от «Единой России» Денисом Хахаловым. Не менее резонансным было сообщение о нещадном уничтожении целой стаи гусей на Чукотке магаданским депутатом Александром Крамаренко. Просто в голове не укладывается, зачем убивать столько птиц? Они прилетели на гнездование, и у них даже не было шансов вырастить птенцов.

Волгоградские власти настаивают, что пропускная способность дорог недостаточна, в результате, растёт число аварий и жертв. На этом фоне властями развёрнута мощнейшая рекламная кампания в поддержку строительства мостового комплекса через заповедную Волго-Ахтубинскую пойму. Специалисты сообщили, что данное строительство приведет к гибели большого количества редких растений и животных. Чтобы склонить общественное мнение на свою сторону власти идут на неимоверные ухищрения. На днях водителям, стоящим в пробках, промоутеры раздавали бутылки с водой и добротно изданные листовки «За новую дорогу в пойме». На листовках есть qr-код, который ведёт на YouTube к 5-минутному ролику, озаглавленному «Интересные подробности про лживых псевдоэкологов». В ролике в оскорбительных выражениях критикуются защитники поймы, выступающие против вырубки тысяч деревьев ради строительства мостового комплекса.

Обнаружить связь между листовками и областными властями невозможно. Хотя в них повторена официальная аргументация в защиту строительства.

Минприроды РФ самоустранилось от выполнения своих прямых обязанностей по защите особо охраняемых природных территорий (ООПТ), не желая становиться участником конфликта. Конечно, легче всего вырубить ООПТ и построить через него дорогу, ведь животные и птицы не умеют защищаться, а если вести дорогу вдоль жилых кварталов, то это дороже, да и еще договариваться с жителями придётся, а это неудобно. Поэтому решение простое - «убить» необыкновенный по красоте и уникальности заказник и резерват ЮНЕСКО. Зачем нам в России природа, людям нужен асфальт и дороги. Экоактивисты написали коллективное письмо Владимиру Путину. Возможно он вмешается, ведь в его последнем выступлении говорилось, что заказников нужно гораздо больше.

На минувшей неделе стало известно, что Россия закупила 600 приматов для лабораторных исследовательских целей. Большая часть этих животных предназначена для центра им. Чумакова, который разрабатывает и испытывает вакцину «КовиВак». Весной госучреждение заключило контракт на поставку 600 обезьян, выложив за каждую по 647 тысяч — 659 тысяч рублей.

В Россию должны завозить млекопитающих из Судана, Сирии и ЮАР. За месяц до данной сделки были закуплены 30 чуть более дорогих приматов (по 833 тысячи рублей за каждого). На эти цели только центр им. Чумакова потратил 25 миллионов рублей.

Конечно, встает вопрос о гуманности, ведь уже научно доказано, что животные испытывают чувства, а здесь лаборатория, где их искусственно заражают, а затем лечат, далее снова заражают и так снова и снова до «самого конца». Они обречены мучится без шансов на выживание. Федеральная таможенная служба (ФТС) не заметила поступления сотен приматов в Россию. В отчете ведомства за 2020 год отмечен лишь импорт на территорию Татарстана шести обезьян из Швейцарии, за которых отдали 16,8 тысячи долларов, и 74 млекопитающих из Гайаны в Краснодарский край на сумму 48,1 тысячи долларов. В марте и апреле 2021 года, по данным ФТС, в РФ переехала только пара животных из Германии и Чехии. Сколько млекопитающих погибает в российских лабораториях, сказать сложно.

Поступило сообщение, что добыли первые объёмы питьевой воды под Азовским морем. Её проверят в московской лаборатории, после чего она будет поступать в систему водоснабжения полуострова. Уже сейчас система способна выдавать 110 тыс. куб. м воды в сутки. На водоснабжение Крыма было направлено 50 млрд руб. Сейчас ликвидировали острый дефицит питьевой воды. По словам специалистов, запасы пресной воды под Азовским морем огромны. В июле Правительство России выделило дополнительную субсидию размером в 300 млн руб. для проведения геологоразведки в Азовском море по поиску дополнительных источников пресной воды.





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