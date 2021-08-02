Появилась новая версия о природе подземных озер на Марсе

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

2 августа 2021, 11:51

Фото: Соцсети

Сеть подземных озер на Марсе может оказаться залежами замерзшей глины — гидросиликатами алюминия, или смектитами. Об этом сообщает «Телеканал Наука».

«До сегодняшнего дня во всех работах искали дыры в аргументации к озерной теории. Мы первые показали, что, скорее всего, там другой материал», — сказал планетолог Айзек Смит из Института планетологии и Йоркского университета в Канаде.

История началась, когда MARSIS — радар на межпланетной станции Mars Express — собрал необычные данные. Под ледяной шапкой на южном полюсе Марса нашлась область, которая сильно отражала сигнал радара. Команда решила, что это подземное озеро.

Позже MARSIS нашел еще три блестящих пятна. Это значило, что на большой территории Марса могли обитать бактерии: экстремофилы и хемосинтетики.

Одна проблема: на Красной планете очень холодно. Слишком холодно для больших резервуаров с жидкой водой, пусть даже соленой.

Смит считает, что вместе с коллегами они нашли правдоподобное объяснение.

«При очень низких температурах глины могут давать отражения. Наше исследование объединило теоретическое моделирование, лабораторные измерения и дистанционные наблюдения, — сказал он. — Смектиты могут давать отражения, и они присутствуют на южном полюсе Марса».

Он уточнил, что смектитовая глина присутствует почти на 50% поверхности Марса, причем в южном полушарии концентрация больше.

Чтобы проверить гипотезу, команда охладила кальциево-монтмориллонитовую глину (которая часто встречается на Марсе) до –43 °C и измерила ее диэлектрическую проницаемость. Измерения согласуются с данными MARSIS.

Команда использовала моделирование, чтобы оценить силу сигнала при разных сценариях. Идея снова подтвердилась. Обнаружение смектитовой глины — правдоподобное объяснение.

Первостепенная задача человека – это поиск дополнительных источников воды. Человек сможет жить и работать только на той планете, где есть источник воды, это и послужит возвратом на Землю, как топливо. Ведь его с собой на очень далекие расстояние не возьмешь, а если на планете будет вода, то можно напиться вдоволь, сделать дозаправку корабля и вернуться домой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости