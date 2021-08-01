Полтора миллиарда одноразовых масок попало в океан в 2020 году, на их разложение потребуется 450 лет

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1 августа 2021, 14:29

Фото: Соцсети

Пандемия коронавируса может обернуться серьезными последствиями для экологии — более 1,5 из 52 миллиардов произведенных в этом году медицинских масок могло попасть в мировой океан в этом году. К такому выводу пришла группа по защите океана Oceans Asia, ее доклад опубликован на сайте организации. Об этом сообщает «Лента.ру».

По подсчетам эко-активистов, это приведет к дополнительному загрязнению мирового океана 4680 — 6240 тоннами пластика. Маски изготавливаются из полипропилена — тонких волокон пластика, которые разлагаются 450 лет. В организации отмечают, что со временем маски распадаются в микроскопические частицы пластика, которые могут нести серьезную угрозу для экосистем океанов.

В океане сейчас насчитывается уже шесть пластиковых островов. Экологи бьют тревогу, так как это все отражается на всех экосистемах океана, от гибели рыб до цветения водорослей. Океан и его обитатели просто не в состоянии справится с таким количеством пластика. Ученые считают, что к 2030 году мусора в океане будет больше, чем рыбы.

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