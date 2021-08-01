С 1 августа вступают в силу поправки к закону «Об охоте и о животном мире», которые позволят убивать краснокнижных животных

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1 августа 2021, 13:44

Фото: Соцсети

С 1 августа в России вступают в силу поправки к законам «О животном мире» и «Об охоте», которые коснутся в том числе исчезающих видов животных. Теперь главы регионов страны сами смогут определять виды разрешённой охоты, её сроки, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприроды РФ. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

Экологи считают, что закон даёт простор для коррупции и убийства краснокнижных животных.

Охотники основательно засели в Госдуме и продолжают свою убийственную политику.

В настоящий момент, когда нужно думать о сохранении практически всех видов птиц и животных, так как их ареал обитания серьёзно сокращается из-за расширения городов и естественная конкуренция за территорию повышается, принимаются такие странные поправки.

Охоту нужно запретить полностью, особенно после последних скандальных историй, например со зверским по своей жестокости убийству волков на охоте в Курской области Денисом Хахаловым или убийство стаи гусей на Чукотке Александром Крамаренко.

Просто в голове не укладывается, зачем убивать целую стаю? У птиц, прилетевших на гнездование, даже не было шансов вырастить птенцов.

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