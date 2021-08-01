Сложную ситуацию в Турции усугубило землетрясение

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1 августа 2021, 13:03

Фото: Соцсети

Помимо сильных лесных пожаров, охвативших южную часть Турции, страну постигло новое испытание – на востоке страны произошло землетрясение. Об этом со ссылкой на турецкие СМИ сообщает Центр ФОБОС.

Землетрясение силой 3,6 балла произошло в городе Варто на востоке страны. Также оно ощущалось в соседней провинции Эрзурум.

По данным специалистов, очаг землетрясения находился на глубине 22 км. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, что в настоящее время в ряде южных провинций Турции продолжаются лесные пожары. Президент страны заявил, что к тушению пожаров привлечены все возможные силы и средства.

Ранее пресс-секретарь главы государства назвал пожары в южной части Турции национальной катастрофой. Распространению пожаров в Турции во многом способствует погода. В ближайшие дни на большей части территории Турции сохранится жаркая малооблачная погода с температурой в дневные часы +35...+38°.

Несмотря на продолжающиеся пожары в Якутии, Россия направила на помощь Турции для тушения пожаров пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Напомним, крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра площадь возгорания быстро распространилась на обширные территории. Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей.

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