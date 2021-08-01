Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

В Крыму ожидается чрезвычайная пожароопасность

, 12:39

В Крыму ожидается чрезвычайная пожароопасность
Фото: Соцсети

Неблагоприятные погодные условия настигнут центральные, южные и восточные районы Крыма в начале следующей недели. Об этом сообщает ТАСС.

В этот период в республике запретили разводить костры, сжигать сухую растительность, мусор, траву и другие отходы, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

Как мы знаем, Крым своими лесами обязан Леониду Брежневу, который очень любил этот полуостров. Леса высаживались на протяжении нескольких поколений Крымчан.

До этого, практически под ноль, все многовековые деревья Крыма вырубили турки, чтобы построить свой знаменитый флот, которому положил конец своей победой адмирал Фёдор Ушаков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия