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1 августа 2021, 12:39

Фото: Соцсети

Неблагоприятные погодные условия настигнут центральные, южные и восточные районы Крыма в начале следующей недели. Об этом сообщает ТАСС.

В этот период в республике запретили разводить костры, сжигать сухую растительность, мусор, траву и другие отходы, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

Как мы знаем, Крым своими лесами обязан Леониду Брежневу, который очень любил этот полуостров. Леса высаживались на протяжении нескольких поколений Крымчан.

До этого, практически под ноль, все многовековые деревья Крыма вырубили турки, чтобы построить свой знаменитый флот, которому положил конец своей победой адмирал Фёдор Ушаков.

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