В Японии проверят воздействие очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» на морскую флору и фауну

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31 июля 2021, 20:09

Фото: Соцсети

Японская энергокомпания Tokyo Electric Power (TEP) проведет эксперимент по выращиванию морепродуктов в очищенной от радиации воде с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Специалисты компании заполнят резервуар водой, которую предполагается сбрасывать в океан, и разбавят ее морской водой, чтобы создать условия, близкие к реальной среде. В таком аквариуме будут выращивать камбалу, несколько других видов рыб, а также водоросли и моллюсков.

В TEP хотят провести первый подобный эксперимент летом следующего года. По его итогам эксперты сравнят полученные образцы с морепродуктами, выращенными в воде, взятой из океана рядом с АЭС. Вся рыба будет протестирована на наличие радиоактивных и других вредных веществ.

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже высказали свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС «Фукусима-1».

МИД КНР выразил Японии протест. В ведомстве отметили, что такие односторонние действия «могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям».

Экологи считают, что этого нельзя допускать. Мутации рыбы и микроорганизмов, могут быть непоправимы для экосистемы океана. Мы знаем как радиация влияет на одноклеточные организмы, включая водоросли. Что будет с кислородом в океане после их гигантского роста? Конечно, воду в океан сливать категорически нельзя, уже есть примеры. Водоросли Байкала, трагедия в Авачинской бухте из-за цветения водорослей, всё это реакция воды на загрязнения.

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