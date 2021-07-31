Под Азовским морем добыли первую партию пресной воды

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31 июля 2021, 17:11

Фото: Соцсети

Под Азовским морем добыли первую партию питьевой воды. Её проверят в московской лаборатории, после чего она будет поступать в систему водоснабжения полуострова. Уже сейчас система способна выдавать 110 тыс. куб. м воды в сутки. О важнейшем для жителей и гостей Крыма сообщает ФОБОС со ссылкой на информационное агентство РИА Новости.

Сообщается также, что на решение проблемы водоснабжения региона было направлено 50 млрд руб. Сейчас в Крыму ликвидировали острый дефицит питьевой воды. По словам специалистов, запасы пресной воды под Азовским морем огромны.

В июле Правительство России выделило дополнительную субсидию размером в 300 млн руб. для проведения геологоразведки в Азовском море по поиску дополнительных источников пресной воды.

В этом году Крыму повезло с дождями, не смотря на их интенсивность и урон, водохранилища и реки полны пресной воды. Если вода, добытая под Азовским морем, окажется пригодной для питья, можно считать, что проблема водоснабжения Крыма решена на долгие десятилетия. В принципе, я думаю параллельно с этим, Крыму нужно строить опреснители воды, для засушливых сезонов. С изменением климата, засухи и дожди стали непредсказуемыми.

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