В Индонезии запретили крупные морские сети

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31 июля 2021, 16:07

Фото: Соцсети

Индонезия входит в топ-3 стран по добыче рыбы, и с каждым годом число вылова растет. Вместе с этим увеличивается нагрузка на экосистему и рыбные ресурсы, поскольку рыбаки часто выбрасывают пришедшие в негодность сети прямо за борт. Об этом сообщает «Экосфера».

Чтобы снизить угрозу, министерство рыболовства Индонезии наложило мораторий на неводы и тралы — крупные морские сети — в водах страны.

«Если мы продолжим ловить рыбу траловыми сетями, то добьемся того, что в Яванском море рыбный промысел полностью истощится, а коралловые рифы — разрушатся», — заявил министр рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренггоно.

Это не первый случай, когда в стране запрещают неводы и тралы. Еще в 2015 году страна отказалась от смертоносных сетей, но это решение было крайне непопулярно среди рыбаков, поэтому уже в 2020 году запрет отменили.

Нынешний министр рыболовства, Тренггоно, заявил, что в этот раз запрет вводится окончательно и бесповоротно. Он заранее предупредил местных рыболовов, что, если они не перестанут пользоваться неводами, министерству придется заставить их это сделать.

Бесконтрольный вылов рыбы идет повсеместно. Люди не в состоянии съесть рыбы в таком количестве, при этом, биоразнообразие океана стремительно сокращается.

Для многих обитателей, рыба является единственным источником для выживания вида, а человек ее бесконтрольно вылавливает. Варварский подход к океану, природе и её ресурсам может сделать планету непригодной для жизни быстрее чем мы думаем.

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