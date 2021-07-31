Великобритания собирается использовать отходы в производстве экологичного авиакеросина

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

31 июля 2021, 12:47

Фото: Соцсети

Восемь британских компаний в рамках госпрограммы «Зеленое топливо, зеленое небо» получат 15 млн фунтов стерлингов (более 1,5 млрд рублей) на строительство первых в своем роде заводов по переработке отходов в устойчивое авиатопливо. Об этом сообщает «Zero Waste».



Помимо отходов, в производстве «зеленого» авиакеросина будут использовать улавливаемый из атмосферы углекислый газ, спирт и даже сточные воды.



На авиацию приходится 2,5% мировых выбросов CO2. Использование нового топлива позволит сократить количество углекислого газа в атмосфере на 70%. Правительство Великобритании намерено сделать страну мировым лидером в этой области, сэкономив до 23 мегатонн CO2 к 2050 году.

Также Лондон планирует перевести автотранспорт на водородное топливо или электрокары, что позволит значительно снизить выбросы углекислого газа в стране уже к 2030 году. Сейчас запущен пилотный проект таких автобусов на центральных улицах Лондона.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости