В Волгограде началась информационная атака на защитников Волго-Ахтубинской поймы

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30 июля 2021, 12:10

Фото: Соцсети

Волгоградские власти настаивают, что пропускная способность дорог превышена в несколько раз, в результате, растёт число аварий и жертв. Одновременно ведётся кампания в поддержку строительства мостового перехода через пойму. Об этом сообщают «ЭкоПротесты.России».

На днях водителям, стоящим в пробках, промоутеры раздавали бутылки с водой и добротно изданные листовки «За новую дорогу в пойме». На листовках есть qr-код, который ведёт на YouTube к 5-минутному ролику, озаглавленному «Интересные подробности про лживых псевдоэкологов». В ролике в оскорбительных выражениях критикуются защитники поймы, выступающие против вырубки тысяч деревьев ради строительства перехода.

Обнаружить связь между листовками и областными властями невозможно. Хотя в них повторена официальная аргументация в защиту строительства.

Защитники поймы требуют опубликовать разрешительные документы на строительство. Но до сих не добились этого.

Минприроды РФ самоустранилось от конфликта. Конечно, легче всего вырубить ООПТ и построить через него дорогу, ведь животные и птицы не умеют защищаться, а если вести дорогу вдоль жилых кварталов, то это дороже, да и еще договариваться с жителями придётся, а это неудобно. Поэтому решение простое, «убить» необыкновенный по красоте и уникальности заказник и резерват ЮЕСКО, зачем нам в России природа, людям нужен асфальт и дороги. Очень странная позиция властей.

Экоактивисты написали коллективное письмо Владимиру Путину, возможно он вмешается, ведь в его последнем выступлении говорилось, что заказников нужно гораздо больше.

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