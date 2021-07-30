«Норникель» получил новый экологический иск почти на 60 млрд рублей

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

30 июля 2021, 11:23

Фото: Соцсети

Росрыболовство подало иск в Арбитражный суд Красноярского края к структуре «Норникеля» – Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) о взыскании ущерба водным биоресурсам на 58,65 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости».

В Росрыболовстве пояснили, что размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов – еще 55 млрд руб. В суд обратилось енисейское территориальное отделение ведомства. Причиной стала авария на принадлежащей НТЭК Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 г.

За нее «Норникель» уже заплатил 146,2 млрд руб. по иску Росприроднадзора.

Думаю, что это только начало, дело в том, что вред нанесенной экосистеме будет восстанавливаться еще долго, а так как «Норникель» не заботится о состоянии оборудования, то и ЧП происходят практически каждый месяц.

В скором будущем могут пойти коллективные иски от граждан, проживающих вблизи экоцидных действий предприятия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости