В Таджикистане растаяла треть всех ледников

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29 июля 2021, 17:58

Фото: Соцсети

В Таджикистане часть ледника перекрыла речку и подтопила участок автодороги. По данным местных климатологов, из-за изменения климата и ежегодного повышения температурного режима, за последние 30 лет на территории Таджикистана растаяло около 1000 ледников, что привело к потере общего объёма ледников на 1/3. Об этом сообщает «Центр ФОБОС».

Специалисты также отмечают, что таяние крупнейшего в Таджикистане ледника Федченко протяжённостью более 75 километров является ярким тому подтверждением. Исследования показывают, что только за последние 70-80 лет ледник Федченко сократился более чем на километр, а его площадь уменьшилась до 44 квадратных километров. Кроме того, его объём стал меньше на 15 кубических километров.

Таяние ледников происходит по всей планете. Ученые обеспокоены ускоренным таянием ледника Пайн-Айленд в Антарктиде, его таяние ускорилось на 12% за прошедшие три года исследований. Ледник отступил на 19 км, а он напрямую влияет на уровень воды в мировом океане. Таят ледники в Исландии, там за последние 20 лет исчезло около 7% от общей площади или 750 квадратных километров ледников. Ежегодно ледники мирового океана теряют около 267 миллиардов тонн льда. Германия может потерять свои последние ледники в течении ближайшего десятилетия. По информации исследователей, пять ледников Германии, расположенные в районе Цугшпитце и Берхтесгаденских Альп, потеряли около двух третей своего объема.

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