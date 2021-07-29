Свалка «Кучино», которую «рекультивировали» за 4 млрд рублей, продолжает источать зловоние

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29 июля 2021, 17:20

Фото: Соцсети

В соцсетях люди жалуются на мусорный ветер со стороны полигона, из-за которого снова приходится закрывать все окна: «Вонь свалки в микрорайоне Кучино. Ветер восточный. Проснулась от сильной концентрации в воздухе», «Я живу в 800м от полигона "Кучино". Как был б/у факел, так и есть. Как не было фильтров, так и нет. Вонь бывает и очень часто ночью! Как травили народ, так и травят! А на бумаге рекультивация проведена», «2-3 месяца вроде не было вони, теперь вторую ночь подряд жарит, окно не открыть, особенно к 4-5 утра сильно, чтоб никто не учуял, видимо перезагрузку какую произвели, черти».

23 июля в Подмосковье снова заседала рабочая группа по полигону «Кучино» с участием замминистра экологии региона Павла Биды. По ее итогам экозащитники рассказали, что Дирекция экологических проектов (ДЭП ГБУ МО) Министерства экологии и природопользования МО не справилась с эксплуатацией сложного оборудования. Так, необходим ремонт одного факела - суммы варьируются от 58 млн. до 22 млн. рублей. Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

«По скрубберу до сих пор не решён вопрос постоянной работы оборудования, так как необходимы специальные реагенты, которые нужно закупать. ДЭП не в состоянии даже рассчитать смету на расходные материалы и в рамках эксплуатации закупить необходимые химические составы.

По очистным сооружениям переработки фильтрата (обратный осмос) из трёх установок работает только одна.

Опять встал вопрос закупки расходных материалов реагентов для полноценного обслуживания и эксплуатации оборудования. ДЭП и здесь не смог обеспечить полноценную эксплуатацию очистных. Одна из версий очередная, после вывоза концентрата очистные будут запущены на полную мощность. Обращаю внимание, что очистные в рамках работы одной установки работают уже несколько месяцев»,- рассказала в соцсетях председатель Общественной организации "Региональный центр общественного контроля МО" - Наталья Галл.

По факту чиновники МО завалили всю работу, и «Кучино» вновь вошло в свой любимый режим невероятной вони на весь восток Подмосковья.

Помимо запаха, основная опасность свалок и полигонов – это попадание отравы разного класса опасности в грунтовые воды, которые затем попадают в водозаборники и колодцы, и мы все это пьем.

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