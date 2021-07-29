Как деятельность человека и парниковые газы влияют на мезосферу планеты

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29 июля 2021, 12:59

Фото: Соцсети

Недавно ученые доказали, что разрушительные последствия деятельности человека на окружающую среду простираются почти до космоса, а точнее — до мезосферы Земли. Об этом сообщает «РБК».

Мезосфера планеты представляет собой слой атмосферы на расстоянии от 40–50 до 80–90 км над поверхностью Земли и является по сути «предкосмосом».

По данным, собранным спутниками NASA, этот слой атмосферы сокращается со скоростью 150–200 м каждое десятилетие и охлаждается на 4–5 градусов по Фаренгейту.

Ученые расценивают сжатие и охлаждение как одни из следствий изменения климата.

Также ученые зафиксировали необычную активность мезосферных серебристых облаков: из-за изменения климата они становятся ярче, отдаляются от полюсов и появляются раньше.

Ведущий автор исследования Скотт Бейли отметил, что для выстраивания взаимосвязи между изменением климата и остыванием мезосферы потребовались десятилетия данных. Для этого был использован спутниковый мониторинг над полюсами Земли в летние месяцы за период в 30 лет.

Изменение климата ощущается во всех точках нашей планеты. Потепление океана привело к изменению поведения и ареалу обитания рыб, и ядовитому цветению водорослей. Повышение температуры на планете принесло за собой небывалую жару, засуху и пожары. Так же отмечается, увеличение количества штормов и ураганов. А ливневые дожди привели к подтоплению обширных территорий, к сожалению, все эти природные катаклизмы не обходятся без человеческих жертв.

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