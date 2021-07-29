Почему в большинстве российских рек не стоит купаться

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29 июля 2021, 12:39

Фото: Соцсети

На видео, размещенном в сети, хорошо видна канализационная труба, по которой неочищенные стоки города Собинки Владимирской области прямотоком льются в речку Клязьму. А она несет все это в город Владимир и дальше - в Оку. Сточная труба находится под набережной возле моста через Клязьму. Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

И это безобразие началось как минимум с 90-х, и эта ситуация на 100% устраивает и власти Собинки, и несколько поколений губернаторов Владимирской области.

Напомним, что Счетная палата еще в январе прошлого года заявила, что «загрязнены практически все реки страны, что обусловлено поступлением загрязнений со сточными водами».

Загрязнение воды – это в первую очередь здоровье человека и экосистемы в целом, ведь водозабор ведется из рек. Загрязнение подземных вод, также влияет на качество питьевой воды. С каждым годом увеличивается число заболеваний, связанных с некачественной водой и это только начало.

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