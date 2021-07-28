Китай запустил систему торговли углеродными выбросами в рамках борьбы с климатическим кризисом

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28 июля 2021, 18:59

Фото: Соцсети

В июле в Китае начал работать национальный рынок торговли разрешениями на эмиссию (выбросы) парниковых газов. На сегодняшний день торговля эмиссиями — это основной рыночный механизм, используемый в разных странах с целью снижения уровня выбросов и — соответственно — загрязнения окружающей среды. Об этом сообщается на сайте «XX2 ВЕК ».

Китай впервые объявил о планах создания общенационального рынка углеродных эмиссий ещё десять лет назад, но их реализации препятствовало влиятельное лобби угольной промышленности, а также политики, для которых приоритетом был экономический рост, а не состояние окружающей среды.

Новая схема впервые установит предельные уровни загрязнения для крупных предприятий и позволит фирмам покупать разрешения на выбросы у компаний, имеющих меньший углеродный след. Первоначально китайский рынок углеродных эмиссий будет охватывать 2162 крупных производителя электроэнергии, продуцирующих примерно седьмую часть мировых выбросов углерода.

В этом году в Китае будет куплено углеродных кредитов на 800 миллионов долларов, а к концу десятилетия продажи достигнут 25 миллиардов. Таким образом, углеродный рынок Китая будет равен примерно трети европейского рынка, в настоящее время крупнейшего в мире.

Ещё одна проблема — низкая цена, которую китайские предприятия будут платить за загрязнение окружающей среды. Торги стартовали с 52,7 юань (8 долларов США) за тонну углерода, что намного ниже средней цены в ЕС, составляющей 49,40 доллара за тонну.

На сегодняшний день Китай является мировым лидером выбросов углекислого газа в атмосферу — он выбрасывает 27,6% от всех мировых выбросов CO2, на втором месте США - 14,8%. Активные закупки угля для Китая во всем мире, тоже не ведут к уменьшению СО2 в атмосфере, а скорее стимулируют другие страны на утроенную добычу угля для процветания Китайской Народной Республики, гробя собственную экологию, к сожалению, Россия не исключение.

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