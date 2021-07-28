Чтобы бороться с изменением климата, исследователи хотят вытащить углекислый газ из океана и превратить его в камень

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28 июля 2021, 18:16

Фото: Соцсети

Прохождение морской воды через океанский завод по улавливанию углерода может химически преобразовать углекислый газ в известняк в больших масштабах. Об этом сообщает «Smithsonian Magazine».

Новый метод борьбы с изменением климата похож на современную алхимию: ученые выяснили, как взять углекислый газ из океана и превратить его в безвредную породу.

На каждую тонну углекислого газа, который мы закачиваем в воздух, примерно четверть его поглощается океаном, как гигантская водяная губка. Весь этот избыток углекислого газа подкисляет воду и угрожает организмам, таким как организмы с оболочками карбоната кальция, которые чувствительны к изменениям.

Океаны и другие крупные водоемы могут содержать более чем в 150 раз больше углекислого газа, чем воздух. Идея Санта и его коллег заключается в том, что, если вы можете удалить углерод из океана, вода будет поглощать больше из атмосферы, чтобы поддерживать состояние равновесия. Теперь они предлагают инновационный способ получения углерода из океана — превращая его в камень — говорит Гаурав Сант, профессор гражданской и экологической инженерии и директор Института управления выбросами углерода в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

На сегодняшний день большинство усилий по улавливанию углерода сосредоточено на прямом захвате воздуха — попытке вытащить газ из атмосферы. Но чтобы сделать улавливание углерода более эффективным, исследовательская группа Sant обращается за помощью к океану.

Океаны и другие крупные водоемы могут содержать более чем в 150 раз больше углекислого газа, чем воздух. Идея Санта и его коллег заключается в том, что если вы можете удалить углерод из океана, вода будет поглощать больше из атмосферы, чтобы поддерживать состояние равновесия. Теперь они предлагают инновационный способ получения углерода из океана — превращая его в камень.

Процесс немного похож на водоочистную станцию, но вместо того, чтобы принимать воду и отсеивать примеси, предлагаемая установка будет использовать электричество, чтобы заставить углерод, кальций и магний реагировать и становиться твердыми. Затем «очищенная» вода будет возвращена в океан.

Конечно, высаживание лесов, переход на возобновляемые источники энергии пока никто не отменяет, и каждая страна мира, решает эту непростую задачу. Экология сегодня – это наше благополучия завтра. Ведь изменение климата и варварское отношение человека к ресурсам планеты, могут сделать ее непригодной для жизни.

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