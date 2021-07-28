В 2021 году в России потратили ₽435,2 миллиона на лабораторных животных

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28 июля 2021, 15:02

Фото: Соцсети

Основные траты – на 600 приматов, где большую часть из них купил центр им. Чумакова, испытывающий «КовиВак». Об этом сообщает «Daily Storm» на основе данных госзакупок.

Весной госучреждение заключило контракт на поставку 600 обезьян, выложив за каждую по 647 тысяч — 659 тысяч рублей.

В Россию должны завозить млекопитающих из Судана, Сирии и ЮАР. За месяц до данной сделки были закуплены 30 чуть более дорогих приматов (по 833 тысячи рублей за каждого). На эти цели центр потратил 25 миллионов рублей.

Конечно, встает вопрос о гуманности, ведь уже научно доказано, что животные испытывают чувства, а здесь лаборатория, где их искусственно заражают, а затем лечат и так снова и снова до «самого конца».

Любопытно, что Федеральная таможенная служба (ФТС) не заметила поступления сотен приматов в Россию. В отчете ведомства за 2020 год отмечен лишь импорт на территорию Татарстана шести обезьян из Швейцарии, за которых отдали 16,8 тысячи долларов, и 74 млекопитающих из Гайаны в Краснодарский край на сумму 48,1 тысячи долларов. В марте и апреле 2021 года, по данным ФТС, в РФ переехала только пара животных из Германии и Чехии.

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