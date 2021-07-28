Расписание олимпийских игр скорректируют из-за надвигающегося на Японию тайфуна

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28 июля 2021, 11:55

Фото: Соцсети

Мощный тайфун «Непартак», который сформировался в Тихом океане и в настоящее время продолжает движение по направлению к основной японской территории, обрушится в среду утром на северо-восточную часть главного острова Хонсю. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на национальное метеорологическое управление.

Согласно его прогнозу, на северо-востоке страны выпадет до 200 мм осадков, а в столичном регионе - до 100 мм. Скорость ветра в центральной части тайфуна, ставшего восьмым из образовавшихся в этом году в Тихом океане, достигает 20 м/с с порывами до 30 м/с, а по мере приближения к Хонсю может увеличиться до 35 м/с.

Ранее в оргкомитете Олимпиады отметили, что расписание соревнований может быть скорректировано из-за надвигающейся стихии, а часть мероприятий уже перенесена на другие даты. Игры в Токио открылись 23 июля и продлятся до 8 августа.

Но это не единственная напасть, недавно в срочном порядке были отремонтированы поплавки, чтобы не сорвать соревнование по гребле. За год, так как игры были перенесены из пандемии коронавируса, на поплавки, которые обеспечивают спокойную водную поверхность прикрепились устрицы, причем в таком количестве, что поплавки начали тонуть под их весом. Всего было выловлено 14 тонн моллюсков.

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