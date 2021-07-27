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Минприроды: около 130 покрышек от машин нашли на дне озера «Тургояк»

, 17:00

Минприроды: около 130 покрышек от машин нашли на дне озера «Тургояк»
Фото: Соцсети

Во время проведения Всероссийской акции по уборке берегов водных объектов от мусора «Вода России» волонтеры при помощи дрона обнаружили на дне озера Тургояк, регионального памятника, входящего в резерват ЮНЕСКО, 128 покрышек от легковых и грузовых автомобилей.

Их будут извлекать со дна в течение недели при помощи спецтехники водолазы, мероприятие проходит при поддержке Минэкологии Челябинской области.

За один день эковолонтёры очистили более 4 км береговой линии, прибрежное дно и поверхность озера. В результате с берега водоема было вывезено более 30 кубометров смешанного мусора, 3780 кг металла и 2090 кг пластика.

Сейчас расчисткой воды от мусора принялись заниматься все, например будут доставать затопленные морские суда. Чистота рек и морей – это в первую очередь сохранение биоразнообразия, которое напрямую влияет на здоровье человека.

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