В Госдуму внесен законопроект о запрете торговли животными в неподобающих условиях

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27 июля 2021, 14:00

Фото: Соцсети

В Госдуму внесен законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Его автор, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что условия содержания там сродни жестокому обращению: животные томятся в тесных клетках, аквариумах, без вентиляции, выгула, медобслуживания, а потому болеют и погибают. Парламентарий считает, что закон поможет навести порядок в торговле животными, которая допустима только в специально оборудованных питомниках. Зоозащитники поддерживают законопроект, так как «держать для продажи щенков и котят в клетках и аквариумах недопустимо и давно запрещено во всех развитых странах». Об этом сообщает «Коммерсант».



Повестка о гуманном обращении с животными сейчас стоит во всем мире. Великобритания на законодательном уровне утвердила, что животные испытывают эмоции и имеют интеллект. Уже научно доказано, что братья наши меньшие испытывают страх, тоску и радость.

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