В Госдуму внесен новый законопроект об утилизации морских судов

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27 июля 2021, 13:43

Фото: Соцсети

Новый законопроект об утилизации судов предусматривает штраф за их умышленное затопление до 20 миллионов рублей. Он находится на рассмотрении в Госдуме, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Об этом сообщает «ТАСС».

Кабмин в пятницу внес в Госдуму законопроект, вводящий в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) статью "Умышленное затопление морского судна или судна внутреннего плавания", штрафы по которой предлагается установить в размере 3-5 млн рублей для граждан и 15-20 млн руб. для юридических лиц.

Данные изменения в законодательство подготовлены в рамках «генеральной уборки» в России. В марте 2021 года Абрамченко заявила, что правительство РФ планирует создать реестр свалок, затонувших судов и заброшенных предприятий России для проведения «генеральной уборки» в стране. На это планируется направлять все денежные средств экологических платежей и штрафов, которые станут целевыми.

Очистка вод России происходит повсеместно, правительство выделило немалые средства, в том числе на подъем затопленных судов. Так же в рамках нацпроекта «Экология» сейчас начнется расчистка Волги и Дона. К сожалению, у этих необыкновенных рек есть серьезные экологические проблемы, связанные с деятельностью человека. Волга считается самой грязной рекой по данным отчета Минприроды, а Дон, испытывает трудности с забором воды, а точнее сильно измельчал за последние 10 лет.

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