В Забайкалье экологическая катастрофа: наводнение размыло радиоактивные могильники

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26 июля 2021, 17:31

Фото: Соцсети

Балейский район Дальнего Востока и до потопа был малопригоден для жизни — в советские времена тут работало предприятие по добыче радиоактивного тория. Ядовитые отходы захороняли вплотную к домам, на небольшой глубине. Об этом сообщают «Izverzhenie-vulkana».

В июне на поселок обрушилось наводнение, после чего жители заметили стойкий химический запах, а позже массово стали испытывать головную боль и зуд. Все говорит о том, что были размыты ненадежные могильники.

Еще 6 июля Роспотребнадзор взял пробы воды, но результаты так и не опубликовал. В городе Балей проверили 25% домов и обнаружили превышение по целому набору опасных веществ: радон, свинец, мышьяк, цинк, сурьма.

Еще в 90-х Балей хотели признать зоной экологической катастрофы, сейчас здесь очень высокая смертность даже среди молодых — и самое масштабное наводнение за последние 60 лет не самое страшное, что может ожидать местных жителей после того, как уйдет большая вода.

Раньше в СССР не сильно озадачивались по поводу захоронения и размещения отходов разного класса опасности. Сейчас экологи пытаются решить эту проблему, которая нам досталась в наследство. Огромное количество отходов продолжают заражать почвы и реки напрямую влияя на здоровье населения.

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