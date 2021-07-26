«Зеленые» итоги недели: открытие границ для горных баранов на Алтае и нашествие устриц на Олимпиаде в Токио

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26 июля 2021, 12:31 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сахалинские браконьеры не пропустили горбушу на места её нереста. Наталья Поклонская инициировала проверку незаконной застройки Форосского парка. Всемирный фонд дикой природы (WWF) добился открытия границ для перехода горных баранов. Площадь лесных пожаров в Карелии возросла до 11 тысяч га. Нашествие устриц угрожает проведению соревнований по гребле на Олимпиаде, сообщает BBC.

Исследователи завершили мониторинг заполнения горбушей нерестовых рек Сахалина. Были обследованы 27 наиболее крупных нерестовых рек, впадающих в южную часть Татарского пролива. Обычно нерест горбуши на юго-западе Сахалина завершается в середине июля и это самое лучшее время для оценки уровня заполнения нерестилищ. От этого зависит поголовье горбуши, которое вернётся на нерест через два года. Результаты обследования показали, что из 27 важнейших нерестовых рек шести муниципальных районов только в двух была обнаружена горбуша. В реке Пилевка было учтено минимальное количество голов горбуши (около 50 экз.) – это значительно менее 1% от оптимального. В остальных 25 реках вообще горбуши не оказалось. При этом в семи реках (Лопатинка, Чеховка, Новоселка, Черемшанка, Ильинка, Покосная и Лесогорка) были обнаружены следы браконьерского вылова рыбы под ноль. Ее далее, как в 1970-е в этой части Сахалина ежегодно вылавливали до 8 тыс. тонн рыбы, а в 1990-е: до 4 тыс. тонн. Но в нерестовое время рыбу пропускали в реки для отложения икры.

Во время проверки с воздуха с использованием беспилотного квадрокоптера реки Мантуй было обнаружено, что русло было наглухо от берега до берега перекрыто сетями браконьеров. Экоактивисты сообщили об этом в Госинспекцию рыбоохраны, приложив к сообщению видеоматериалы. Через несколько дней активисты повторили обследование того же участка реки Мантуй и обнаружили, что там не только не убраны ранее замеченные сети, но и появились новые.

На минувшей неделе стало известно, что депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет из-за вырубки и застройки Форосского парка и других особо охраняемых природных зон. После начала выездной проверки на днях ушёл в отставку глава Минэкологии Крыма Геннадий Нараев. Кроме него на допросе следственного десанта из Москвы оказались его заместители Владимир Капитонов и Алексей Яценко. На благо природе, госпожа Поклонская не прислушалась к настойчивым просьбам главы Крыма Сергея Аксенова поумерить природоохранный пыл, и ее очередной депутатский запрос, похоже, станет действительно разгромным для крымского правительства.

Также поступила информация о том, что WWF уберут колючую проволоку в Республике Алтай - на границе России и Монголии на высокогорном плато Укок, где создан природный парк «Зона покоя Укок» и обитают редкие виды животных. Всего откроют для прохода 14 км. границы, чтобы сохранить от гибели многие мигрирующие виды, в том числе снежного барса и алтайского горного барана.

На минувшей неделе правительство Республики Карелия сообщило, что на данный момент локализовано 10 пожаров на площади 4 885,3 га. К тушению привлекли около 500 человек и 110 единиц техники. Ситуация в этом году значительно хуже, чем в предыдущем. А в 2020-м «Гринпис» подсчитал, что площадь ландшафтных пожаров в России составила 25,84 млн. га, то есть огонь прошёлся по 1,5% от общей площади Российской Федерации. Год нынешний выдался рекордно засушливым для Карелии, высокие температуры и ветра способствовали возгоранию и быстрому распространению огня. Сейчас на регион надвигается новая волна высокой температуры, которая поднимется до 28 градусов.

Не стоит забывать о ходе токийской Олимпиады 2020. Самым интересным фактом минувшей недели стало сообщение о том, что огромное количество моллюсков прикрепилось к поплавкам, предназначенным для поддержания спокойной водной поверхности. Всего было выловлено 14 тонн устриц, под их тяжестью поплавки начали тонуть. Власти Токио потратили 1,28 млн. долл. на исправления ситуации. Эта проблема, пожалуй, не так велика, как то обстоятельство, что среди спортсменов обнаружены инфицированные коронавирусом, но, всё же. Похоже, что этим играм не суждено пройти безоблачно. Всё мешает их гладкому проведению, протесты, пандемия, а теперь и моллюски.





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