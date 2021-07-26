Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Жители Алтая против расширения Тигирекского заповедника

, 12:21

Жители Алтая против расширения Тигирекского заповедника
Фото: Соцсети

В Алтайском крае местные жители выступили против расширения Тигирекского заповедника — единственного в регионе и самого маленького в Сибири. Они опасаются запрета на разведение скота, охоту, рыбалку и сбор ягод, грибов, кедровых орехов и целебных трав. Также их беспокоит увеличение численности диких зверей, в том числе хищных, которые будут близко подходить к жилью людей. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

О расширении заповедника говорят уже более 20 лет, но решения так и не принято. В Минприроды подтвердили, что расширение предусмотрено по нацпроекту «Экология». Планируется присоединить Чарышский заказник и тогда разрозненный, точнее разорванные куски создадут единую природоохранную зону. Изначально планировалась присоединить все земли заповедника, но из-за протестов местного населения ограничатся тридцатью тысячами гектар.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Спорт

В мире

Бывший американский посол на Украине Хербст назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Бывший американский посол на Украине Хербст назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Джон Хербст, бывший американский посол на Украине, назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2». Соответствующее заявление Хербст сделал в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью