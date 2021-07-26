Жители Алтая против расширения Тигирекского заповедника

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26 июля 2021, 12:21

Фото: Соцсети

В Алтайском крае местные жители выступили против расширения Тигирекского заповедника — единственного в регионе и самого маленького в Сибири. Они опасаются запрета на разведение скота, охоту, рыбалку и сбор ягод, грибов, кедровых орехов и целебных трав. Также их беспокоит увеличение численности диких зверей, в том числе хищных, которые будут близко подходить к жилью людей. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

О расширении заповедника говорят уже более 20 лет, но решения так и не принято. В Минприроды подтвердили, что расширение предусмотрено по нацпроекту «Экология». Планируется присоединить Чарышский заказник и тогда разрозненный, точнее разорванные куски создадут единую природоохранную зону. Изначально планировалась присоединить все земли заповедника, но из-за протестов местного населения ограничатся тридцатью тысячами гектар.

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