В штате Висконсин США одобрен новый способ утилизации человеческих трупов

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26 июля 2021, 11:36

Фото: Лента.ру

Сенат Висконсина одобрил законопроект по растворению трупов и их сброс в канализацию. Законопроект Сената 228 разрешает практику, называемую щелочным гидролизом или «водной кремацией», при которой человеческое тело разжижается с использованием смеси воды, тепла и химических веществ, оставляя после себя только кости. Жидкость сливают в канализацию или выпаривают. В конечном итоге образовывается стерильная жидкость, лишенная ткани и ДНК. В некоторых случаях такая вода используется для удобрений из-за содержания калия и натрия. Об этом сообщает «Лента.ру»

Для справки: первым штатом, легализовавшим водную кремацию для людей, стала Миннесота в 2003 году, за ней последовали Орегон и Мэн в 2009-м, а также Флорида и Канзас в 2010-м. Новый способ утилизации тел узаконили еще десять штатов, включая Калифорнию. Власти признали гидролиз одним из вариантов кремации в 2017 году и разрешили проводить процедуру с 2020 года.

Стоимость камеры для гидролиза составляет около 400 тысяч долларов. Чтобы переработать 450 килограммов тел, используется от 910 до 2301 литра воды, в результате чего получается около 450-1140 литров жидких отходов и приблизительно девять килограммов порошка.

В прошлом году в штате Вашингтон вступил в силу закон о переработки человеческих останков в полезный компост для удобрений. Там тело помещают в специальную капсулу с органическими веществами, которые в течении месяца превращают его в землю.

Но этот экологический способ утилизации доступен не для всех, трупы не должны иметь протезов и элементов экзоскелета. Из одного тела на выходе получается две тачки компоста.

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