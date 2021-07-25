Новое наводнение из-за ливней началось на юге Бельгии

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25 июля 2021, 14:40

Фото: Соцсети

На юге Бельгии подтоплены несколько населенных пунктов, включая город Намюр - столицу региона Валлония, сообщает «ТАСС» со ссылкой на телеканал RTBF.

По его информации, больше всего пострадали город Динан и некоторые кварталы Намюра. В Динане грязевые потоки сносят машины. О жертвах и пострадавших не сообщается.

По оценкам метеорологов, осадки продолжатся в воскресенье, поэтому ситуация в зоне наводнения может ухудшиться. В то же время ожидается, что интенсивность дождей будет гораздо ниже, чем на прошлой неделе, когда в южной части страны за двое суток выпала полуторамесячная норма осадков.

Некоторые жители эвакуируются, во избежание чрезвычайных ситуаций. Напомним, на прошлой неделе сильные ливневые дожди накрыли Европу, городам нанесен многомиллиардный ущерб, к сожалению, не обошлось без жертв.

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