В Ставропольском крае сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, перевозившую краснокнижных степных орлов

В Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора поступила информация из ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю о том, что при досмотре автомобиля в Шпаковском районе были обнаружены четыре особи хищных птиц. Их перевозили в ненадлежащих условиях и без разрешительных документов. Об этом сообщает «Росприроднадзор» на своем сайте.
Документов на орлов у водителя не было, птиц везли прямо в салоне — без каких бы то ни было условий. Полицейские сразу же обратились в РПН за помощью.
Гражданина привлекли к административной ответственности. Краснокнижных изъяли и передали в зоопарк. Их дальнейшую судьбу определят эксперты. Размер вреда природе причинённого объектам животного мира, занесенным в Красную книгу, устанавливается.
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