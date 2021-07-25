Площадь лесных пожаров в Карелии возросла до 11 тысяч га

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25 июля 2021, 13:34

Фото: Соцсети

В правительстве Республики Карелии добавили, что на данный момент локализовали 10 пожаров на площади 4 885,3 га. К тушению привлекли около 500 человек и 110 единиц техники. Количество очагов возгорания в республике выросло до 21. Об этом сообщает «ТАСС».

«Гринпис» подсчитал, что площадь ландшафтных пожаров в России в 2020 году составила 25,84 млн га, то есть за год выгорело 1,5% от общей площади Российской Федерации.

Как отмечают синоптики, 2021год выдался рекордно засушливым для Карелии, что привело к пожарам на большой территории. А высокие температуры и ветра, способствовали быстрому распространению огня.

Сейчас в регион идет новая жара, температура поднимется до 28 градусов, так что расслабляться рано, пожары из региона не уйдут, а дождей пока не предвидится и режим ЧС снимать рано.

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