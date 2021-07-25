Сахалинские браконьеры не пропустили горбушу на места её нереста

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25 июля 2021, 12:51

Фото: Соцсети

Эксперты завершили мониторинг заполнения нерестовых рек острова Сахалин производителями горбуши. Были обследованы 27 наиболее крупных нерестовых рек, впадающих в южную часть Татарского пролива. Об этом сообщает «Сахалин.Инфо».

Традиционно в середине июля на побережье юго-западного Сахалина ход горбуши в реки на нерест уже заканчивается, и это самое лучшее время для оценки уровня заполнения нерестилищ. От этого напрямую зависит возврат горбуши через два года – то есть отложенная сейчас на нерестилищах икра вернется взрослой рыбой из океана к сахалинским берегам летом 2023 года.



Результаты обследования показали, что из 27 важнейших нерестовых рек шести муниципальных районов только в двух реках была обнаружена горбуша – в Красноярке Холмского района и Пилевке Смирныховского района.

Заполнение нерестилищ оценивается в 1-2% от оптимального. В реке Пилевка было учтено минимальное количество производителей горбуши (около 50 экз.) – это значительно менее 1% от оптимального.

В остальных 25 реках полевая группа «Эковахты Сахалина» вообще не обнаружила горбушу.

Полный список обследованных рек с севера на юг: Агнева, Пилевка, Августовка, Лесогорка, Углегорка, Покосная, Красногорка, Айнская, Парусная, Новоенисейская, Ильинка, Черемшанка, Томаринка, Черная речка, Новоселка, Чеховка, Красноярка, Кострома, Пионерская, Яблочная (Целебная), Зырянская, Сова, Калинка, Асанай, Ясноморка, Лопатинка, Шебунинка.

При этом в 7 реках (Лопатинка, Чеховка, Новоселка, Черемшанка, Ильинка, Покосная и Лесогорка) обнаружены следы единичного и массового браконьерства, чаще на приустьевых участках — то есть небольшое количество горбуши в эти реки все же заходило, но ее практически всю выловили браконьеры.

В 60-70 годах ХХ века в этом промысловом районе Сахалина средний ежегодный вылов горбуши составлял 6-8 тыс. тонн, в 80-90 г. — 3-4 тыс. тонн. Однако и тогда, и в ХХI веке чиновники и рыбаки пропускали рыбу в реки с существенным дефицитом для нереста, отдавая приоритет уловам, а не нересту. Когда ожидаемые подходы были меньше количества, необходимого для оптимального заполнения нерестилищ, промысел горбуши с разными оговорками все равно продолжался.

«Экоактивисты Сахалина» снимали реку Мануй с видеокоптера и обратили внимание, что во время нереста, река была перекрыта браконьерскими сетями от берега до берега. Материал был отправлен в инспекцию рыбоохраны, но по словам экоактивистов, через несколько дней, они снова зафиксировали сети в этом же месте, только их стало больше. Однозначно при таких масштабах браконьерства горбуша до нереста не дошла, что и показывают исследования.

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