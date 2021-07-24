Два землетрясения зафиксировано на Филиппинах поблизости с вулканом Тааль

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24 июля 2021, 17:27

Фото: Соцсети

Землетрясения магнитудой 6,6 и 5,9 зафиксированы в акватории залива Балаян у острова Лусон (Филиппины), сообщает INTERFAX со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала геофизической службы, эпицентр землетрясения магнитудой 6,6, зафиксированного в 23:49 по Москве в пятницу, находился в 16 километрах западнее города Тааль, что в нескольких километрах юго-западнее побережья одноименного озера. Оно заполняет кальдеру вулкана, который тоже называется Тааль.

Эпицентр второго землетрясения, зафиксированного в 23:57 в пятницу, находился в 28 километрах от города Тааль. По интенсивности в эпицентре землетрясение оценивается как «довольно сильное» и «разрушительное».

Последние годы отмечается увеличение числа землетрясений и их магнитуды. Ученые по-разному объясняют их природу. Некоторые считают, что это из-за высокой солнечной активности, а некоторые склоняются к потеплению климата. Так, например, в одном из исследований говорится, что при высоких температурах высвобождается глубинная вода, которая ослабляет породы и вызывает землетрясения.

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