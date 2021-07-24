Наталья Поклонская инициировала проверку незаконной застройки Форосского парка

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24 июля 2021, 13:36

Фото: Соцсети

Тот самый запрос депутата Госдумы Натальи Поклонской в Генпрокуратуру и Следственный комитет, который она не решилась опубликовать сама. После начала выездной проверки на днях молниеносно ушёл в отставку глава Минэкологии Крыма Геннадий Нараев. Об этом сообщает «Зеленый змий».

История с незаконной вырубкой и застройкой Форосского парка в интересах «Татнефти» только начинает пожирать своих коррумпированных авторов. Помимо господина Нараева, следственный десант из Москвы сейчас допрашивает его заместителей Владимира Капитонова и Алексея Яценко.

Таким образом, госпожа Поклонская не прислушалась к настойчивым просьбам главы Крыма Сергея Аксенова поумерить природоохранный пыл, и ее очередной депутатский запрос, похоже, станет действительно разгромным.

На протяжении нескольких месяцев в Форосском парке идет уничтожение реликтовых деревьев для расчистки территории под строительство восьмиэтажного здания. Уникальный парк гибнет на глазах. Экоактивисты пытаются остановить это бесчинство, но пока безуспешно, силы не равны.

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