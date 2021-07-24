Жители посёлка Зарождение, в Краснодарском крае считают, что фермеры 5 лет травят их ядами, обрабатывая сельхозугодья

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24 июля 2021, 11:24 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фотографию предоставили жители поселка Зарождение

Жители населённого пункта Зарождение, Динского района, Краснодарского края жалуются на плохое самочувствие из-за ядохимикатов, которыми местные фермеры обрабатывают сады вдоль реки Кочеты.

В письме жителей посёлка Зарождение, Динского района, Краснодарского края, указано, что они испытывают сильные головные боли, тошноту, жжение в глазах, постоянно чувствуют сладковато-приторный привкус во рту. Такие симптомы наблюдаются уже на протяжении пяти лет. Всё это время местные фермеры, по свидетельству жителей вышеуказанного посёлка, обрабатывают свои сельскохозяйственные угодья пестицидами.

Напоминаем, что к пестицидам относятся химические вещества, которые используются для борьбы с вредоносными насекомыми; болезнетворными возбудителями, поражающими растения; паразитами, сорняками, грызунами и так далее. К пестицидам относят: гербициды, инсектициды, фунгициды и прочее. Всё это ядохимикаты, которые отрицательно влияют и на человеческий организм.

Инициативная группа в своём послании подчёркивает, что во время каждого сельскохозяйственного сезона на протяжении пяти лет жители посёлка Зарождение испытывают вышеуказанные симптомы. Которые настолько ярко проявляются, что люди вынуждены обращаться за помощью к медикам. Местные жители считают, что их травят именно пестицидами.

В качестве примера, приводятся недавние события, происшедшие с жителями посёлка.

Так, 10 июня сего года примерно в 7 часов вечера жители Зарождения почувствовали удушье, а в воздухе стоял ярко выраженный запах ядохимикатов. Они укрылись в домах, чтобы переждать очередную «химическую атаку» местных фермеров. Но и это почти не помогает. Что бы спастись от резкого неприятного запаха и вышеуказанных симптомов люди вынуждены, по их признанию «заматывать лицо от шеи до глаз плотными мокрыми полотенцами». Однако и данный метод не является панацеей. Самочувствие жителей после каждой такой химической обработки фермерских угодий резко ухудшается, некоторые вынуждены вызывать скорую помощь.

По мнению жителей посёлка Зарождение причина сему кроется в нарушениях фермерами порядка применения ядохимикатов:

Во-первых, плодово-ягодные угодья ОАО «Агроном» и других частных фермерских хозяйств находятся менее чем в 30 метрах от жилых домов, что недопустимо по закону. Получается, что фермеры, в погоне за урожайностью, сиречь – за прибылью, травят не только насекомых и вредителей, но и детей и стариков. Активисты подчёркивают: в пункте 279 СанПиН N 2.1.3684-212 написано, что «при наземном способе обработки пестицидами и агрохимикатами расстояние от населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (далее - источники питьевого водоснабжения), мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должно с учетом розы ветров составлять не менее 300 метров».

Во-вторых, фермеры не оповещают население о предстоящей химической обработке своих угодий. В 272 пункте СанПиН N 2.1.3684-212 сказано, что «хозяйствующий субъект, осуществляющий работу с пестицидами и агрохимикатами (далее - хозяйствующий субъект, осуществляющий обработку), должен до проведения обработки пестицидами и агрохимикатами обеспечить оповещение населения, проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке, через средства массовой информации о запланированных работах не позднее чем за 5 календарных дней до дня применения пестицидов и агрохимикатов».

По свидетельству местных жителей они по собственной инициативе заказали экспертизу воды и почвы. Были отобраны соответствующие пробы и направлены в лабораторию «ЭкоДело» (г. Краснодар). Эта организация по, словам активистов, обнаружила в воде гамма-изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ), а в почве — дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Это пестициды, точнее - хлорорганические соединения. К сожалению, никаких документов об этой экспертизе редакция «АН» не получила.

Также, по заявке жителей посёлка была проведена топографическая съемка местности. Специалисты дали заключение, что расстояние от линии жилых домов до сельхозугодий не превышает и 10 метров.

Попытка жителей уговорить фермеров не применять ядохимикаты результатов не дала. За сим последовало обращение в суд. В первой инстанции дело было выиграно жителями Зарождения, но вторая судебная инстанция по неназванным причинам отказала истцам в их праве жить в незагрязнённой ядохимикатами среде.

По данным, представленным активистами, сейчас в посёлке, проживают более 600 человек, их них 10% страдают астмой и есть тенденция к ухудшению вышеописанной ситуации.

Ниже мы даем список организаций к которым обращались жители посёлка Зарождение: Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерство природных ресурсов Краснодара, территориальный отдел по надзору в сфере прав человека, прокуратура Динского района, Россельхознадзор по Краснодарскому краю и республики Адыгея, отдел министерства внутренних дел по Динскому району, Министру природных ресурсов Краснодарского края, главному санитарному врачу РФ, руководителю Роскомнадзора, Донской районный суд Краснодарского края, администрация МО Динской район, губернатору Краснодарского края, полномочному представителю Президента российской Федерации по ЮФО, прокурору Динского района старшему советнику юстиции, руководителю Федеральной службы надзора в сфере природопользования. Но, похоже, все эти чиновники и организации остались равнодушными к беде граждан России, вынужденных жить в нездоровых условиях. Все документы по данным обращениям находятся в распоряжении редакции «АН».

Отдел МВД по Динскому району, в ответ на запрос жителей Зарождения инициировал проведение экспертизы, к которой привлекли Центр экологического мониторинга министерства Природных ресурсов Краснодарского края. Были забраны две пробы воды в реке Кочета в них пестицидов не обнаружили. Не было учтено, что в реке вода проточная. А это значит, что данная экспертиза проведена не квалифицированно, как минимум стоит брать донные отложения и проверять почвы и сами растения. Если перед экспертизой фермер сделал паузу и некоторое время опыление не проводилось, пробы воды вряд ли что-нибудь покажут. Однозначно требуется независимая экспертиза, не имеющая регионального подчинения. Местным жителям так же необходимо провести медицинское освидетельствование состояния их организмов и наличие в них ядохимикатов. Кстати, таковые могут быть обнаружены при проведении анализа срезов их ногтей и волос.

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