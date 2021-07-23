Правительство направит более 100 млрд рублей на улучшение состояния реки Дон до 2030 года

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23 июля 2021, 12:52

Фото: Соцсети

Всего предусмотрено 22 мероприятия. До 2024 запланировано строительство Багаевского гидроузла, который обеспечит более экономное использование водных ресурсов, а также подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объёмах. Стоимость объекта – 29 млрд рублей. Распоряжение об этом появилась сегодня на сайте правительства РФ.

Как сообщает пресс-служба кабмина, продолжится реконструкция Донского магистрального канала, что также позволит снизить потери воды. Также запланированы строительство и ремонт очистных сооружений на общую сумму более 40 млрд рублей.

Кроме того, будут произведены работы по расчистке притоков, чтобы сделать реку более полноводной; капремонту гидротехнических сооружений; сохранению биологических ресурсов. Для этого будут модернизированы Цимлянский, Донской и Аксайско-Донской рыбоводные заводы, реконструирован центр аквакультуры «Взморье», рассмотрена возможность создания специального рыбоходного канала.

Экологи давно бьют тревогу о состоянии реки Дон, помимо её сильного загрязнения. Река стала стремительно мелеть из-за варварской хозяйственной деятельности человека. Обмельчание Дона несет за собой пересыхание многих мелких рек. Это проблема назревала несколько десятков лет, будем надеяться, что ее удастся решить.

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