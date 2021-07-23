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Паводковая ситуация на Дальнем Востоке находится на контроле МЧС

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Паводковая ситуация на Дальнем Востоке находится на контроле МЧС
Фото: Соцсети

В Хабаровском крае продолжаются работы по восстановлению участков, в Амурской области действует лодочная переправа. Спасатели также предлагают людям адресную помощь. Об этом сообщает «ТАСС».

Сильные ливни стали причиной подтопления. Река Бурея и ее притоки вышли из берегов и затопили ближайшие поселения. Сейчас оценивается сумма ущерба.

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В Кремле сочли ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпийских игр поводом для реакции РФ

В Кремле сочли ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпийских игр поводом для реакции РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с принадлежностью Крыма на карте, размещенной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, – это повод для реакции посольства РФ.

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