Сухие грозы привели к пожарам в Якутии и Карелии

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23 июля 2021, 11:43

Фото: Соцсети

После многодневной жары, когда влажность воздуха серьезно снижается, капли дождя не успевают долетать до поверхности земли и испаряются «по пути». Отсутствие дождей и рекордно высокие температуры привели к такому природному явлению, как «сухие грозы». Об этом сообщает «Зеленая Россия».

При «сухих грозах» грозовые разряды молний ударяют в деревья, что и приводит к возникновению огня. Как правило, лесные пожары разгораются на 2-3 день после прохождения «сухой грозы».

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