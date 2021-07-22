По данным WWF ежегодно 40% еды, производимой в мире, отправляются на помойку

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

22 июля 2021, 14:48

Фото: Соцсети

По данным отчета Всемирного фонда дикой природы (WWF) ежегодно 2,5 млрд тонн пищевых отходов отправляется на помойку, это приблизительно 40% производимой еды в мире. Если погрузить всю эту несъеденную еду в грузовики, то можно выстроить колонну до Луны и обратно два раза. Об этом сообщает «Ресайкл».

Продукты портятся везде – более 20% выбрасывается на этапе сельскохозяйственного производства, переработки и транспортировки, еще почти 10% теряется из-за неправильных условий хранения, но большая часть потерь происходит на этапе потребления – мы просто часто не можем спланировать свои покупки так, чтобы не образовывались излишки.

У этой тенденции две главных проблемы. Во-первых, экологическая – на сельскохозяйственное производство уходит много ресурсов и энергии. По данным того же доклада WWF пищевые отходы являются причиной около 10% глобальных выбросов парниковых газов. Для сравнения, это почти вдвое больше, чем годовые выбросы автомобильного транспорта в Евросоюзе и США вместе взятых.

Но есть еще и вторая проблема – социально-этическая. По данным ООН за 2020 год, десятая часть населения планеты лишена достаточного питания, в цифрах это более 810 миллионов человек. И если в 2019 году от недостаточного питания страдало 8,4 % населения планеты, то по итогам 2020 года доля недоедающих увеличилась до 9,9 %.

Пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию, так как глобальный кризис затронул не только производственные цепочки, но и процессы распределения и потребления продовольствия на планете. По оценкам экспертов, если нынешняя тенденция сохранится, то к 2030 году в мире будет насчитываться около 840 миллионов голодающих.

Изменение климата, тоже вносит свои поправки. Засухи, наводнения, ливневые дожди и ураганы, сходы селей и оползней, всё это не способствует улучшению ситуации, а наоборот. Многие лишаются крова, работы, урожая и вынуждены голодать.

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