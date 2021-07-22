Наводнение обойдётся Германии в 5 миллиардов евро

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22 июля 2021, 13:05

Фото: Соцсети

По предварительным оценкам немецких страховых компаний, природная катастрофа, вызванная наводнением в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, привела к миллиардным убыткам. Об этом сообщают «Метеовести».

В настоящее время местные власти ожидают страховые убытки в размере от 4 до 5 миллиардов евро. По мнению главы общегерманского объединения страховых компаний, 2021 год станет для немецких страховщиков самым нерентабельным за период с 2002 года, когда произошло так называемое «наводнение века» на Эльбе и Дунае в восточной части Германии.

По результатам первоначальной оценки страховщиков, в которую пока еще не включены данные по ущербу в Саксонии и Баварии, где также произошли наводнения, убытки от наводнения на западе Германии, вероятно, будут даже выше, чем потери от августовского наводнения 2002 года, составившие 4,65 миллиардов евро.

Кроме того, из-за разрушенной инфраструктуры сообщение в пострадавших районах нарушено, и провести осмотр повреждений на месте сложно.

2021 год, отличающийся обилием ураганов, наводнений и проливных дождей с градом, вероятно, будет самым разрушительным за период с 2002 года.

Тогда размер застрахованного ущерба от непогоды составлял 10,9 миллиардов евро. В 2021 году проливные дожди и град уже привели к страховым убыткам в размере 1,7 миллиардов евро. Между тем далеко не все жители Германии имеют надежную страховую защиту от стихийных бедствий. Если на случай ураганов и града практически все жилые дома в стране застрахованы, то на случай таких природных катастроф, как наводнения и проливные дожди, страховка есть лишь у 46% домовладельцев.

Во всех уголках планеты сейчас происходят катаклизмы, небывалые по своим масштабам. Засуха в США, ураганы и проливные дожди в Индии, небывалая жара в Якутии сопровождается пожарами, наводнения в Европе. И такие природные катаклизмы стали повторятся все чаще и чаще. Ученые всего мира склоняются к мнению, что всё это связано с глобальным потеплением климата и надо готовится к худшему.

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