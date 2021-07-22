Всемирный фонд дикой природы (WWF) добился открытия границ для перехода горных баранов

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

22 июля 2021, 12:28

Фото: Соцсети

По инициативе WWF уберут колючую проволоку в Республике Алтай - на границе России и Монголии. На высокогорном плато Укок, где создан природный парк «Зона покоя Укок» и обитают редкие виды животных, откроют 14 километров границы, чтобы сохранить от гибели мигрирующие виды, такие как снежный барс и алтайский горный баран. Об этом сообщает «ARD».

«Демонтаж колючей проволоки согласован с Пограничным управлению ФСБ России по Республике Алтай», —сообщили в фонде. Заграждения установлены ещё в 1980-х, и всё это время они мешали свободной миграции животных, которые гибли, запутываясь и повисая на проволочных заборах. Проволока, которая сегодня мотками лежит на земле, наносит еще больший урон как диким, так и домашним животным, которых выпасают на плато местные чабаны. Она будет сдана на переработку.

Всё чаще люди стали задумываться о миграции животных, так, например в этом году вышел закон, обязывающий делать на скоростных трассах экодуки. Это своего рода переходы для животных, но без ступенек, напоминающие естественный ландшафт, чтобы не пугать их.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости