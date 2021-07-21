В Якутии проведены работы по искусственному вызову осадков

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21 июля 2021, 17:39

Фото: Соцсети

По информации Рослесхоза на 21.07.2021 г. на территории Российской Федерации действовало 279 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 902 746 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 98 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 745 764 га (Республика Саха (Якутия).

За прошедшие сутки 20.07.2021 г. лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 106 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 27 217 га, в том числе часть лесных пожаров были ликвидированы в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщает «Гидрометцентр России».

Накануне, во вторник, 20 июля, для помощи наземным группировкам сил в тушении пожаров летно-производственной службой Федеральной Авиалесоохраны были проведены работы по искусственному вызыванию осадков в наиболее горимых Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах Якутии.

Для проведения работ Авиалесоохрана задействовала специальный самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», на борту которого размещена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром. Под действием реагента в облаках активизируется процесс образования воды и в районах пожаров проливаются необходимые при тушении осадки, значительно снижающие интенсивность горения.

Работы по искусственному вызыванию осадков для тушения лесных пожаров в Якутии успешно проводятся в течение почти трех недель. Для выявления пригодной к проведению работ облачности в районах действия пожаров ведется постоянный мониторинг.

Недавно, искусственный вызов осадков провели на своей территории ОАЭ. Правда технология была совсем другая. На дрон вешают специальные установки, которые в облаках запускают электрические разряды. В результате, капли меняют свою полярность и притягиваются к друг-другу становясь более крупными, что позволяет им долететь до земли. В ОАЭ пролили дождь над пустыней. Успешные испытания этого способа воздействия на облака и искусственный вызов дождя прошли в Финляндии и Великобритании. Насколько эти эксперименты опасны и как это может повлиять на климат никому не известно, несут ли они за собой засуху в других точках планеты? И самое интересное, что этим даже никто не озадачивается.

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