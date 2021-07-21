Река под Владимиром окрасила собаку в синий цвет

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21 июля 2021, 14:45

Фото: Соцсети

Под Владимиром появилась синяя собака. Животное искупалось в речке, которая бежит между садовыми товариществами "Нива" и "Клязьма" в Юрьевце - и из рыжего внезапно стало кардинального синего цвета.

Дачники еще в начале июля жаловались, что в речку что-то слили, и она стала противного белесого цвета с пузырями и инфернальной вонью. Потом вода внезапно почернела. Самые отважные рисковали черпануть из речки ведерком, однако жидкостью цвета гудрона поливать огород никто так и не решился. Об этом сообщают «Выводы на чистоту».

Глупого щенка, к слову, уже отмыли. А вот вопрос с отравленной речкой не решен до сих пор - хотя дачники забили тревогу три недели назад. Во владимирском департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что запускали квадрокоптер для поиска точки сброса, но нашли только одного бобра, живущего недалеко от забора асфальтового завода. «Так загрязнить воду один бобр не мог», - развели руками в департаменте.

Поиски виновника ЧП продолжаются, скоро можно будет ставить рекорд и награждать участников в номинации «Мы не смогли».

Не смотря на понимание, что отравленная вода ведет к болезням и смерти, бизнес продолжает убивать экосистемы в угоду прибыли. Экоцид природы – это проблема современной экономики. Варварская добыча полезных ископаемых и отравление питьевой воды, ведет человека к неминуемой катастрофе, создавая условия не пригодные для жизни всего живого на планете.

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