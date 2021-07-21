В Якутии борьбу с пожаром оплатят медики из своего кармана

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21 июля 2021, 12:52

Фото: Соцсети

Исполняющая обязанности гендиректора РБ №1 Национального центра медицины Валентина Саввина распорядилась удержать средства из зарплаты сотрудников на тушение лесных пожаров в Якутии. Фотография распоряжения распространяется в социальных сетях с комментарием «добровольно-принудительный сбор».

Согласно документу, удержания из заработной платы производятся добровольно. Перечисленные деньги направят для оказания материальной помощи на счет администрации Горного улуса, где на данный момент не утихают лесные пожары. Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

В распоряжении, «учитывая пожелания работников», установлен рекомендуемый размер перечисляемых средств: по 500 рублей с врачей, по 300 — со среднего и младшего медперсонала, по 150 — с остальных. Желающие могут перечислить большую сумму, уточняется в распоряжении.

Пожары в Якутии бушуют уже второй месяц. Площадь возгорания превысила один миллион гектар. На тушение брошены все силы и средства, но ветер и аномальная жара препятствуют в тушении. Из-за сильного задымления временно закрыт аэропорт, плохая видимость мешает находить новые очаги возгорания. Эвакуация людей продолжается. Таких сильных пожаров Якутия ещё не знала — это настоящая экологическая катастрофа.

Дым от пожаров в Якутии прошел Хабаровский край и добрался до Южно-Сахалинска, там объявлена первая степень опасности накопления загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

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