В Шотландии умирает около двух тысяч человек из-за выбросов автотранспорта
20 июля 2021, 19:45
В Шотландии из-за транспортных выбросов (которые содержат PM2,5 и NO2) ежегодно умирает 2000 человек. Вредные вещества увеличивают риск деменции, диабета и неблагоприятного исхода беременности, и это не полный список проблем. Об этом сообщает «ШЭР».
Вы еще сомневаетесь в том, что автомобили – это зло, от которого надо всеми силами отказываться?
Европа всеми силами пытается сократить выбросы СО2, в том числе переводя улицы с автомобильным движением в полностью велосипедные. Ученые всех стран сейчас пытаются решить проблему вредных выбросов и переработки пластика. А также перехода на возобновляемые источники энергии, в том числе и на водородное топливо.
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