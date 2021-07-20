В Шотландии умирает около двух тысяч человек из-за выбросов автотранспорта

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 июля 2021, 19:45

Фото: Соцсети

В Шотландии из-за транспортных выбросов (которые содержат PM2,5 и NO2) ежегодно умирает 2000 человек. Вредные вещества увеличивают риск деменции, диабета и неблагоприятного исхода беременности, и это не полный список проблем. Об этом сообщает «ШЭР».

Вы еще сомневаетесь в том, что автомобили – это зло, от которого надо всеми силами отказываться?

Европа всеми силами пытается сократить выбросы СО2, в том числе переводя улицы с автомобильным движением в полностью велосипедные. Ученые всех стран сейчас пытаются решить проблему вредных выбросов и переработки пластика. А также перехода на возобновляемые источники энергии, в том числе и на водородное топливо.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости