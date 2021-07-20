Утопивший Европу атмосферный фронт добрался до России

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 июля 2021, 14:54

Фото: Соцсети

Россию накрывает атмосферный фронт, принесший катастрофические потопы в страны Старого Света. Влияние фронтального раздела регионы Русской равнины почувствовали ещё в понедельник. Дожди пошли на западе региона, от Черноземья до берегов Балтики. Об этом сообщают «Метеовести».

Дело в том, что, пронесшись по Европе, он растратил большую часть своего влагозапаса. И когда его облачные поля достигли России, они уже были «выжаты до капли». Конечно, это не означает, что дождей в его зоне вообще больше не будет. Сегодня фронт протянется практически через всю европейскую часть страны: по средней полосе до полярного Урала. Но только местами – в Волго-Вятском районе и на Арктическом побережье – интенсивность ливней может превысить 10-20 мм за 24 часа.

Накроют облака и Карелию. И это хорошая новость! Именно этот регион, пожалуй, сильнее всех пострадал от небывалой жары, накрывшей Русскую равнину. Здесь вспыхнули лесные пожары. Площадь возгораний в республике приблизилась к 5 000 гектаров.

Но уже в понедельник погода испортилась, и в отдельных районах прошли долгожданные дожди. На севере европейской территории они быстро закончатся, фронт ослабел и медленно разрушается.

Но в ближайшие дни его остатки сумеют пробиться к Чёрному морю, и это приведет к активизации циклонической депрессии над югом России. В результате по Поволжью и Предуралью станут смещаться новые, более активные фронтальные разделы.

В Самаре, например, уже сегодня прогремят грозы, связанные пока еще с умирающим европейским фронтом. Но в четверг-пятницу ливни резко усилятся, за два дня выпадет почти вся месячная норма осадков. А температура понизится с +33° до +25°.

Но для большей части Европейской России вторжение холода из Европы приведет только к улучшению погодных условий – наконец начнёт слабеть жара. Уже сегодня в средней полосе и на севере Русской равнины будет не выше +30°.

В Москве +25…+27°, а с четверга вообще +23…+24°. Показания термометров впервые с начала июля вернутся в рамки климатической нормы. В пятницу есть вероятность развития кратковременных локальных гроз.

Климатические аномалии происходят повсеместно. Так, например в Канаде из-за аномальной жары погибло более миллиарда морских обитателей, которые буквально сварились заживо. Жуткое наводнение в Германии привело к большому количеству человеческих жертв и разрушениям. В Индии бушуют ливневые дожди, которые несут за собой сход оползней и жуткие разрушения, есть погибшие. В России горят леса в Якутии, задымление такое, что власти были вынуждены закрыть аэропорт из-за плохой видимости. Площадь возгорания превысила один миллион гектар.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости