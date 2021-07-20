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В лесу в Иркутской области люди обнаружили медведя запертого в клетку

, 13:20

В лесу в Иркутской области люди обнаружили медведя запертого в клетку
Фото: Соцсети

В Иркутской области любопытные любители прогулок по лесам обнаружили в тайге в Усть-Илимском районе клетку с медведем. Косолапый, похоже, провел в ловушке без воды и еды не один день. Об этом сообщают «Выводы на чистоту».

О находке сообщили в природоохранную прокуратуру, и медведю даровали вожделенную свободу. Сейчас идут поиски браконьеров, установивших в лесу эту самодельную клетку с самозапирающимся устройством.

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