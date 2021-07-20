Заместителя министра экологии Челябинской области задержали и увезли в СК

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20 июля 2021, 12:27

Фото: Соцсети

В Челябинске к заместителю министра экологии региона Виталию Безрукову рано утром во вторник, 20 июля, пришли силовики и увезли его на допрос в следственный комитет. Официально на 48 часов он пока не задержан, это решится по итогам следственных действий. В самом ведомстве сейчас идет обыск, сообщает источник Znak.com. Факт проведения следственных действий подтвердили в пресс-службе правительства области.

«Да, нам известно о ситуации. Губернатор уведомлен. Мы заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. Министерство окажет полное содействие органам правопорядка», — добавила руководитель пресс-службы правительства области Мария Хворостова.

По открытым данным, уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Суть преступления пока не уточняется.

Виталию Безрукову 28 лет. До прихода в министерство он возглавлял экологический фонд «Моя планета». В Минэкологии работу начинал в должности начальника управления экологического просвещения и документооборота, а в 2020 году был назначен на пост заместителя министра.

В Минэкологии Безруков курирует особо охраняемые природные территории, охоту, Охотнадзор, экологическую экспертизу, в сферу его ответственности также входят PR ведомства и экологическое просвещение.

Все области курируемые замминистра печально скандальные. Разграбление природных ресурсов, это какой-то бич нашего времени. Особо охраняемые территории идут «под нож» в угоду бизнесу. Охота ведется абсолютно бесконтрольно и порой очень жестоко и не гуманно, а также в нарушение гнездования птиц или нереста рыб, у них просто нет шанса на размножение. И количество таких преступлений по отношению к природе и сохранению её биоразнообразия растет. Со стороны правительства ничего не делается, скорее наоборот, например сейчас начато строительство на ООПТ Волго-Ахтубинская пойма, правительство молчит. Такой же беспредел, разворачивается на участке планируемого строительства горнолыжного курорта на ООПТ Лаго-Наки, где открытое письмо президенту Путину подписали 120 ученых, среди которых доктора наук и профессора из разных областей, наука простит сохранить уникальную экосистему.

А область экологической экспертизы, это тема для отдельной статьи. К сожалению, экология мешает бизнесу зарабатывать деньги, а значит с их точки зрения, она просто не нужна. Такой менталитет надо менять, ведь это билет в один конец, так как природа – это наше всё.

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