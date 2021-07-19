Нашествие устриц угрожает проведению соревнований по гребле на Олимпиаде, сообщает BBC

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

19 июля 2021, 14:18

Фото: Соцсети

Огромное количество моллюсков прикрепилось к поплавкам, предназначенным для поддержания спокойной водной поверхности. Всего было выловлено 14 тонн устриц, под их тяжестью поплавки начали тонуть. Власти Токио потратили $1,28 млн на экстренный ремонт.

Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа. Игры в Японии должны были пройти ещё в прошлом году, но были отменены из-за эпидемии коронавируса, чем и воспользовались коварные морские обитатели.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости